Südkorea meldet 210.716 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind mehr als 210.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag bestätigt worden.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Montag mit, dass bis Mitternacht 210.716 neue Infektionsfälle erfasst worden seien. Es gebe 210.628 lokal übertragene Fälle und 88 eingeschleppte Fälle.Die Zahl der Neuinfektionen stieg verglichen mit der Vorwoche um über 70.000.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten kletterte um 70 auf 955.Landesweit kurieren sich 1.156.185 Infizierte zu Hause aus. 181.939 von ihnen unterliegen einer intensiven Kontrolle, zu ihnen zählen unter anderem ältere Menschen.Grundimmunisiert sind 86,5 Prozent der Bevölkerung. 62 Prozent erhielten auch ihre dritte Corona-Impfung.