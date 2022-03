Koreaner trinken 2021 im Monatsschnitt an 8,5 Tagen Alkohol

Photo : YONHAP News

Die Erwachsenen in Südkorea haben letztes Jahr im Monatsschnitt an 8,5 Tagen Alkohol getrunken.Das geht aus einem Bericht des öffentlichen Handelsunternehmens für Agrar- und Fischereiprodukte sowie Lebensmittel (aT) über den Trend am Alkoholmarkt 2021 hervor.Es habe vom 20. bis 30. Juli 2021 landesweit 2.000 Frauen und Männer im Alter von 19 bis 59 Jahren befragt, die wenigstens einmal im Monat getrunken hätten, teilte das Unternehmen mit.Die Häufigkeit des Alkoholkonsums sank laut dem Bericht auf monatlich 8,5 Tage von 9,0 Tagen im Vorjahr.Die Befragten tranken jedes Mal durchschnittlich sieben Becher. Das entspricht dem höchsten Stand seit 2017, damals waren es 6,9 Becher.Die Befragten tranken Bier am häufigsten. Auf Bier entfielen 42,2 Prozent Anteil. Dahinter folgten das durch die Verdünnung von Spiritus hergestellte Soju mit 25,4 Prozent und traditionelle alkoholische Getränke mit 20 Prozent. Spirituosen kamen auf 5,1 Prozent, Importwein auf 3,4 Prozent.Der Anteil von Bier stieg im Vorjahresvergleich um 0,8 Prozentpunkte, während der Anteil von Soju um 7,3 Prozentpunkte schrumpfte.