Seoul schenkt jedem Neugeborenen Gutschein im Wert von zwei Millionen Won

Photo : KBS News

Die Stadt Seoul schenkt ab diesem Jahr jedem Neugeborenen einen Gutschein im Wert von zwei Millionen Won (1.678 Dollar).Die Stadtregierung teilte am Sonntag mit, dass sie Anträge auf Voucher für jedes Kind, das ab dem 1. Januar 2022 geboren sei, on- und offline jederzeit entgegennehme. Die Auszahlung werde ab 1. April auf bestimmten Kreditkarten der Vormunde erfolgen.Dabei handelt es sich um eine Erweiterung des Programms der Stadtverwaltung seit 2018, bei dem Waren im Wert von 100.000 Won nach der Geburt eines Kindes dessen Familie geschenkt wurden.Der Gutschein ist für ein Jahr nach dem Tag der Geburt gültig und kann in den meisten Branchen eingelöst werden. Eine Ausnahme sind Bereiche, die mit Babys und Kindererziehung keinen Zusammenhang haben.