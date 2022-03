UN-Sicherheitsrat wird erneut wegen Nordkoreas Raketentest tagen

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat wird laut einem südkoreanischen Beamten erneut wegen eines nordkoreanischen Raketentests zusammenkommen.Das wäre die zweite Sitzung des Gremiums innerhalb einer Woche im Zusammenhang mit einem nordkoreanischen Raketentest.Einige Mitglieder des Sicherheitsrats hätten angesichts des Starts einer ballistischen Rakete durch Nordkorea am Samstag die Einberufung einer Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefordert, sagte ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums am Montag. Seines Wissens werde die Sitzung am Montagvormittag Ortszeit in New York stattfinden.Die südkoreanische Regierung befinde sich in enger Kommunikation mit den USA und weiteren wichtigen Ratsmitgliedern, hieß es weiter.Nordkorea hatte am Samstag eine ballistische Rakete abgeschossen. Das Land behauptete mittlerweile, dass es sich um einen Test im Zusammenhang mit der Entwicklung von Aufklärungssatelliten gehandelt habe.