Wirtschaft Regierung will 244 Milliarden Won für Entwicklung von Robotertechnologie einsetzen

Die Regierung will dieses Jahr über 240 Milliarden Won für die Entwicklung der Robotertechnologie im herstellenden Gewerbe und Dienstleistungssektor einsetzen.



Einen entsprechenden Aktionsplan für intelligente Roboter habe der Beratungsausschuss für die Politik der Roboterindustrie jüngst nach einer schriftlichen Beratung verabschiedet, teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Sonntag mit.



Die Regierung wird gemäß dem diesjährigen Plan 244 Milliarden Won (199 Millionen Dollar), damit zehn Prozent mehr als im Vorjahr, für die Forschung und Entwicklung sowie die Verbreitung von Fertigungs- und Dienstleistungsrobotern investieren.



Um die digitale Wende an Produktionsstätten zu beschleunigen, wird das Standard-Prozessmodell für die Roboteranwendung auf die Luftfahrt-, Schiffbau-, Chemie- und Bioindustrie erweitert.



Die Regierung will zudem über 1.600 Dienstleistungsroboter in Einrichtungen einsetzen, die mit dem Alltagsleben der Bürger eng zusammenhängen. Regulierungen, die bisher der Entwicklung der Roboterindustrie im Wege gestanden haben, will die Regierung aktiv beseitigen.