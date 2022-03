Schauspieler Lee Jung-jae gewinnt Independent Spirit Award

Photo : YONHAP News

Lee Jung-jae hat mit seiner Rolle in der Netflix-Serie „Squid Game“ erneut einen Preis in den USA gewonnen.Bei der Verleihung der 37. Independent Spirit Awards am Sonntag (Ortszeit) in Kalifornien wurde Lee als bester Darsteller in einer Fernsehserie ausgezeichnet.Lee wurde damit der zweite südkoreanische Preisträger, nachdem Youn Yuh-jung letztes Jahr für ihre Rolle im Film „Minari“ den Preis für die beste Nebendarstellerin gewonnen hatte.Die Erfolgsserie „Squid Game“ hatte bei mehreren Filmpreisen in den USA, darunter die Golden Globe Awards, Preise gewonnen.Lee war zuvor bei den Screen Actors Guild Awards als bester Darsteller in einer Dramaserie ausgezeichnet worden.