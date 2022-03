Nationales Gleichstellungsministerin ruft Frauen und Männer auf, einander Gehör zu schenken

Das Ministerium für Gleichstellung und Familie hat anlässlich des Internationalen Frauentags den Geist von Inklusivität und Integration betont.



Gleichstellungsministerin Jeong Young-ae veröffentlichte am Montag eine Botschaft anlässlich des Frauentags am Dienstag.



Sie hoffe, dass Frauen und Männer als Mitglieder der Gesellschaft, die eine Ära gemeinsam durchleben, gegenseitig Meinungen anhören und die Kraft zur Bewältigung der Krise aufbringen könnten, hieß es.



Die Ministerin versprach, in Zeiten der digitalen Wende sowie der Wirtschafts- und Betreuungskrise die Unterstützung für eine Work-Life-Balance und die Wirtschaftstätigkeit von Frauen zu verstärken.



Sie sagte auch zu, als Reaktion auf Gendergewalt eine sichere Gesellschaft für Frauen zu schaffen.



Der Internationale Frauentag geht auf einen Streik von amerikanischen Arbeiterinnen am 8. März 1908 zurück, um die Gewährleistung ihres Rechts auf Existenz, der Menschenrechte und des Wahlrechts zu verlangen. Der Frauentag am 8. März wurde im Jahr 1977 von den Vereinten Nationen offiziell festgelegt.