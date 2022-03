Präsident Moon verurteilt Attacke gegen Politiker als Terrorakt gegen die Demokratie

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Attacke gegen einen Politiker als Terrorakt gegen die Demokratie verurteilt.Das teilte seine Sprecherin Park Kyung-mee am Montag gegenüber Reportern schriftlich mit. Die Welt werde sich durch Hass und Gewalt nicht ändern, hieß es weiter.Auch die Präsidentschaftskandidaten verurteilten den Angriff gegen den Vorsitzenden der regierenden Minjoo-Partei Koreas, Song Young-gil, und wünschten ihm eine schnelle Genesung. Song war am Montag bei einem Wahlkampfauftritt mit einem hammerähnlichen Gegenstand verletzt worden.Minjoo-Kandidat Lee Jae-myung sagte in Busan, Gewalt höhle Demokratie aus und dürfe niemals vorkommen.Sein Widersacher Yoon Suk Yeol von der führenden Oppositionspartei Macht des Volks schrieb in einem Beitrag für soziale Netzwerke, dass jegliche Form von Gewalt die Wahlen störe und durch nichts zu rechtfertigen sei. Eine Wahl sei ein Fest der Demokratie, auf dem die Kandidaten je nach Kompetenz, politischen Vorschlägen und Visionen bewertet würden.Der Vorsitzende der kleineren Oppositionspartei Gerechtigkeitspartei, Yeo Young-guk, warnte ebenfalls, dass die Ausübung körperlicher Gewalt wegen politischer Differenzen inakzeptabel und ein ernstes Verbrechen sei.Der Parteivorsitzende hatte im Krankenhaus versorgt werden müssen, nachdem ein Mann in Sinchon in Seoul mehrmals mit einem hammerähnlichen Gegenstand auf ihn eingeschlagen hatte.