Regierung: Ausreise in die Ukraine kann mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat gewarnt, dass die Ausreise in die Ukraine mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden kann.Die Einreise angesichts des bestehenden Reiseverbots nach der Invasion Russlands sei ein Verstoß gegen das Passgesetz. Dies könne außerdem mit einer Geldstrafe von bis zu zehn Millionen Won, etwa 8.000 Dollar, oder der Annullierung des Reisepasses geahndet werden, warnte das Außenministerium am Montag.Die Öffentlichkeit wurde dringend aufgerufen, auf nicht genehmigte Besuche in der Ukraine zu verzichten.Hintergrund sind Berichte, nach denen der ehemalige Elitesoldat und heutige YouTuber Rhee Keun auf einer geheimen Route in die Ukraine gereist sei. Rhee hatte dies am Sonntag selbst bekannt gegeben. Er könne nicht tatenlos zusehen, während er die Möglichkeiten habe, den Ukrainern zu helfen, begründete er seinen Schritt.Aus dem Außenministerium hieß es, dass Rhee und einige weitere Südkoreaner in die Ukraine aufgebrochen seien. Ihre genauen Aufenthaltsorte könnten aus Datenschutzgründen jedoch nicht genannt werden, hieß es.