Waldbrand an Ostküste soll heute unter Kontrolle gebracht werden

Photo : YONHAP News

Der Waldbrand an der Ostküste soll heute unter Kontrolle gebracht werden.Die Einsatzkräfte versuchen bereits am fünften Tag, den Waldbrand zu stoppen.Nach Angaben der nationalen Forstbehörde KFS habe sich das Feuer in der Nacht weiter ausgebreitet. Heute würden rund 90 Löschhelikopter und 10.000 Einsatzkräfte mobilisiert.Im Landkreis Uljin in der Provinz Nord-Gyeongsang konnte etwa die Hälfte des Waldbrands gelöscht werden. Insgesamt seien dort 17.000 Hektar Fläche betroffen.In Gangneung und Donghae in der Gangwon-Provinz sei das Feuer nach Behördenangaben zu 95 Prozent unter Kontrolle. In Yeongwol sei das Feuer in etwa 70 Prozent der betroffenen Gebiete gelöscht. In Dalseong im Gebiet Daegu habe die Feuerwehr auf rund 40 Prozent der betroffenen Fläche die Flammen zurückgedrängt.Nach Regierungsangaben seien seit letzter Woche 348 Häuser von den Flammen zerstört worden. Mehr als 330 Menschen hätten ihre Bleibe verloren und fast 400 seien in Notunterkünften untergebracht worden.Bei den seit Freitag an der Ostküste wütenden Waldbränden sollen rund 21.000 Hektar Wald abgebrannt sein.