Südkorea und weitere Staaten kritisieren Schweigen des Weltsicherheitsrats über Nordkoreas Raketenstarts

Photo : YONHAP News

Südkorea und zehn weitere Staaten haben das Schweigen des Weltsicherheitsrats über Nordkoreas Raketenstarts kritisiert.Die Botschafter bei den Vereinten Nationen von elf Staaten, darunter auch die USA, veröffentlichten am Montag in New York eine gemeinsame Erklärung im Anschluss an eine nicht öffentliche Sitzung des Gremiums.In der Sitzung wurde eine Reaktion auf die Raketenstarts erörtert. Die Annahme einer offiziellen Erklärung scheiterte jedoch am Widerstand der Vetomächte China und Russland.Eine Gruppe von Staaten kritisierte, dass der Sicherheitsrat schweige, während Nordkorea mit destabilisierendem Verhalten Spannungen eskalieren lasse.Vorgestellt wurde die Erklärung von der UNO-Botschafterin der USA, Linda Thomas-Greenfield. Ihr zufolge würde jeder Start einer ballistischen Rakete, der Inaktivität des Sicherheitsrats zufolge habe, dessen Glaubwürdigkeit erodieren lassen und das internationale Nichtverbreitungsregime unterwandern.In der Erklärung werden alle Sicherheitsratsmitglieder daher aufgefordert, mit einer Stimme zu sprechen, wenn solche gefährlichen und unrechtmäßigen Handlungen verurteilt würden.