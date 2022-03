Moon: Südkorea bleibt bei Gleichstellung der Geschlechter zurück

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat anlässlich des 114. Internationalen Frauentags auf ein niedriges Niveau der Gleichstellung der Geschlechter in Südkorea aufmerksam gemacht.Zugleich forderte er, dass auch die nächste Regierung Fortschritte in diesem Bereich machen sollte.Im Vergleich zum Grad der nationalen Entwicklung hinke das Land auf dem Gebiet der Gleichstellung der Geschlechter weit hinterher, schrieb Moon in einer Botschaft in sozialen Medien am Dienstag.Für Frauen sei die gläserne Decke schwer zu durchstoßen. Strukturen und Kulturen, die die Gleichstellung der Geschlechter behinderten, seien noch überall vorhanden, hieß es.Moon wies auf die Revision des Gesetzes für Frauen, die eine Auszeit vom Beruf nehmen müssen, zu seiner Regierungszeit hin. Mit der Verabschiedung eines Gesetzes zur Bestrafung von Stalking und der Verschärfung der Strafen für digitale Sexualverbrechen sei ein stabiles System zur Reaktion auf Gendergewalt geschaffen worden.Der Staatschef versprach, bis zum Ablauf der Amtszeit sein Bestes zu tun, damit das Corona-bedingte Betreuungsvakuum Frauen nicht zusätzlich belasten werde und ihre Arbeitsplätze gut geschützt blieben. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei das Ziel sowohl von Frauen als auch von Männern, betonte er.Die mutige Stimme der Arbeiterinnen, die vor 114 Jahren Menschenrechte eingefordert hätten, halle bis heute nach. Sowohl Frauen als auch Männer könnten ein nachhaltiges Morgen haben, wenn die Gesellschaft noch geschlechtergerechter werde, sagte Moon weiter.