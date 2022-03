USA bestätigen Ausnahme Südkoreas von FDPR bei Sanktionen gegen Russland

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat die Ausnahme Südkoreas von ihrer Foreign Direct Product Rule (FDPR) in Bezug auf die Sanktionen gegen Russland endgültig festgelegt.Die Handelsministerien beider Staaten gaben am Dienstag eine entsprechende gemeinsame Erklärung ab.Das US-Handelsministerium habe Südkorea in die Liste der Länder aufgenommen, die eine Ausnahme von den Lizenzanforderungen erhielten, die durch die US-Sanktionen gegen Russland und Belarus, einschließlich der FDPR-Richtlinien, vorgeschrieben seien, heißt es in der Erklärung.Südkorea habe sich den Mitgliedern der Europäischen Union, Japan, Kanada, Australien, Großbritannien und Neuseeland angeschlossen. Durch die Ausnahme der Partnerländer von der Anwendung der FDPR würden multilaterale Bemühungen verstärkt, um starke Exportkontrollen umzusetzen, heißt es weiter.Die FDPR erlaubt der US-Regierung, auch den Export von Produkten von Unternehmen im Ausland zu verbieten, sollte den US-Kontrollen unterliegende Software oder Technologie zum Einsatz gekommen sein. Davon sind nun Technologien in sieben Bereichen, darunter Elektronik, Computer sowie Kommunikation und Informationssicherheit, betroffen. Daher wären ohne die Ausnahmeregelungen Schäden für das Exportgeschäft wichtiger Industrien Südkoreas unvermeidbar.