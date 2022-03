Präsident Moon erklärt Waldbrand-Gebiete Gangneung und Donghae zu Sonderkatastrophenzonen

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in hat zwei weitere von einem schweren Waldbrand betroffene Gebiete an der Ostküste zu Sonderkatastrophenzonen erklärt.Moons Sprecherin Park Kyung-mee teilte am Dienstag mit, dass der Präsident gegen 8.55 Uhr Gangneung und Donghae zu Sonderkatastophengebieten bestimmt habe. Zuvor waren Uljin und Samcheok zu solchen Zonen deklariert worden.Der Schritt solle dazu dienen, den Umgang mit Brandschäden und den Wiederaufbau in Gangneung und Donghae auf staatlicher Ebene zu unterstützen, hieß es.Mit der Bestimmung wird die Regierung Schäden in den betroffenen Gebieten untersuchen und Wiederaufbaupläne erstellen.Die Staatskasse übernimmt bis zu 70 Prozent der Wiederaufbaukosten für private Einrichtungen und 50 Prozent im Falle öffentlicher Einrichtungen. Einwohner können Zuschüsse zum Lebensunterhalt erhalten und von vergünstigten öffentlichen Gebühren profitieren.Das Ministerium für Inneres und Sicherheit will in einer Sitzung des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen detaillierte Unterstützungsmaßnahmen ausarbeiten.