Kandidaten treten am Vortag der Präsidentschaftswahl in verschiedenen Regionen auf

Am Vortag der Präsidentschaftswahl ruft der Kandidat Lee Jae-myung von der regierenden Minjoo-Partei Koreas die Wähler in der Hauptstadtregion zur Unterstützung auf.Sein Rivale Yoon Suk Yeol von der Partei Macht des Volks besucht zuerst die Region Jeju und wird entlang der Bahnlinie Gyeongbu bis nach Seoul kommen.Lee gab am Vormittag eine Pressekonferenz in der Parteizentrale auf Yeouido in Seoul und rief die Wähler zur Stimmabgabe auf. Mittags wird er im Börsenviertel auf Yeouido um die Wählergunst werben.Am Nachmittag wird er Goyang, Paju, Incheon und Gwangmyeong besuchen. Am Abend ist ein Auftritt auf dem Cheonggye-Platz in Seoul geplant. Danach wird er in der Umgebung der Hongik Universität im Westen Seouls bis zum Ende der offiziellen Wahlkampfperiode um Mitternacht versuchen, junge Wähler von sich zu überzeugen.Yoon plant Wahlkampfauftritte zuerst auf Jeju und danach in Busan, Daegu und Daejeon. Dann wird er nach Seoul zurückkehren, um auf dem Platz vor dem Rathaus aufzutreten. Anschließend wird er noch vor Mitternacht die Umgebung der Konkuk Universität und des U-Bahnhofs Gangnam, bei jungen Menschen beliebte Orte, aufsuchen.Sim Sang-jung von der Gerechtigkeitspartei setzt in Seoul ihre Wahlkampagne fort. Nach dem Werben bei Menschen auf dem Weg zur Arbeit am Morgen im Bezirk Nowon tritt sie im Bezirk Gangbuk auf.Am Abend wird Sim vor der Universität Hongik ihre letzte Rede halten und bis Mitternacht an verschiedenen Stellen auftreten.