Covid-19: 202.721 Neuinfektionen – über 1.000 kritisch Erkrankte

Photo : KBS News

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Südkorea hat erneut über 200.000 gelegen.Währenddessen übertraf die Zahl der kritisch kranken Patienten die 1.000er-Marke.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht 202.721 Neuinfektionen bestätigt.Verglichen mit der Vorwoche wurden 63.728 mehr Fälle erfasst.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten stieg um 52 auf 1.007. Der Wert ist erstmals wieder vierstellig, nachdem er von 1.015 am 3. Januar am 4. Januar auf 973 gesunken und seitdem dreistellig geblieben war.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus nahm um 186 auf 9.282 zu. Die Letalität liegt bei 0,19 Prozent.62,1 Prozent der Bevölkerung sind inzwischen dreifach geimpft. Bei den Menschen ab 60 Jahren erreicht die Quote 88,6 Prozent.