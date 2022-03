Wechselkurs übertrifft 1.230 Won pro Dollar

Photo : YONHAP News

Der Won-Dollar-Wechselkurs ist heute auf über 1.230 Won pro Dollar geklettert.Am Devisenmarkt in Seoul lag der Wechselkurs um 9.02 Uhr bei 1.232,30 Won pro Dollar. Das sind 5,20 Won mehr als zum Handelsschluss am Vortag.Nach dem Handelsstart stieg der Wechselkurs um 4,90 auf 1.232 Won, seitdem setzte sich der Aufwärtstrend fort.Es ist das erste Mal seit Ende Mai 2020, dass die Marke von 1.230 Won durchbrochen wurde.Der US-Dollar gewinnt gegenüber anderen wichtigen Währungen an Wert, weil angesichts der Invasion Russlands in die Ukraine und der hochgeschnellten Energie- und Rohstoffpreise sichere Vermögenswerte immer stärker bevorzugt werden.