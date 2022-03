Präsident Moon fordert lückenlose Gewährleistung des Stimmrechts von Corona-Infizierten

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat im Vorfeld der Präsidentschaftswahl am Mittwoch gefordert, das Stimmrecht von Corona-Infizierten lückenlos zu gewährleisten.Man sollte aus den Problemen, die beim Management der vorzeitigen Stimmabgabe zutage getreten seien, eine Lehre ziehen und sich auf jede Situation vorbereiten, forderte Moon bei einer Kabinettssitzung am Dienstag.Er rief die Nationale Wahlkommission auf, ihr Bestes zu tun, damit es bis zum Abschluss der Stimmenauszählung keine Nachlässigkeit im Zusammenhang mit der Stimmabgabe und Stimmenauszählung gebe.Moon sagte, morgen sei für die Bürger die Zeit gekommen, einen Präsidenten zu wählen, der in den nächsten fünf Jahren die Staatsgeschäfte führen werde. Er hoffe, dass die Wähler mit der Haltung, dass sie eine Wahl über das Schicksal und die Zukunft des Landes und der Bürger haben würden, an die Urne treten würden.Moon warnte, dass die Unsicherheiten für die internationale Ordnung weiter zunähmen. Dies könne man an der Ukraine-Krise sehen. Es würden die Stimmen derjenigen lauter, die eine Ära eines Neuen Kalten Kriegs befürchteten. Inwieweit die Situation eskalieren werde und wie lange sie andauern werde, lasse sich zurzeit kaum abschätzen.Er wies zugleich die anwesenden Beamten an, frühzeitig Vorbereitungen zu treffen, um nach der Wahl mit dem Sieger in Bezug auf die Diplomatie und Sicherheit inmitten der sich rapide verändernden internationalen Ordnung gut kooperieren zu können.