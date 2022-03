Südkorea fordert von Nordkorea Einhaltung von Vereinbarungen über Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat angesichts Berichten über Aktivitäten in Nordkoreas Atomkomplex Yongbyon das Land aufgefordert, sich an dessen Vereinbarungen über die Denuklearisierung zu halten.Rafael Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), hatte am Montag gesagt, es gebe Anzeichen, dass der Fünf-Megawatt-Reaktor in Yongbyon in Betrieb sei. Laut ihm gibt es auch Hinweise auf Aktivitäten in der Nuklearanlage Kangson und in der Uranmine Pyongsan.Man fordere Nordkorea erneut auf, den Geist der Vereinbarungen zu respektieren, die es mit der internationalen Gemeinschaft und Südkorea unterzeichnet habe, sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Dienstag Reportern gegenüber.Der Betrieb nordkoreanischer Nuklearanlagen stelle einen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar und widerspreche auch dem Geist der innerkoreanischen Einigung, eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel als gemeinsames Ziel anzustreben, betonte er.Die Regierung setze in enger Koordination mit beteiligten Ländern und Institutionen wie den USA die Überwachung der Nuklearaktivitäten Nordkoreas fort. Jedoch könne man nicht bestätigen, ob es Anzeichen für Nuklearaktivitäten in dem Land gebe, weil nachrichtendienstliche Informationen enthalten seien, hieß es weiter.