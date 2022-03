Seoul will Ukraine mit medizinischen Notfallgütern versorgen

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung will der Ukraine angesichts des Kriegs durch die russische Invasion medizinische Notfallgüter zur Verfügung stellen.Entsprechende Pläne gab die Regierung am Dienstag bekannt.Das Außenministerium wird noch innerhalb dieser Woche 40 Tonnen solcher Güter liefern, darunter Schutzanzüge, medizinische Handschuhe sowie Masken, Erstehilfekästen, Decken, tragbare Sauerstoffkonzentratoren und Beatmungsgeräte. Es sollen insgesamt vier Lieferungen erfolgen.Seoul hatte zuvor beschlossen, für die Ukraine humanitäre Hilfe im Wert von zehn Millionen Dollar zu leisten.Das Außenministerium teilte mit, dass es mit der Ukraine über ihre Botschaft in Südkorea Einzelheiten der Hilfeleistung bespreche. Das Ressort habe mit Rücksicht auf eine Bitte der ukrainischen Seite Hilfsgüter ausgewählt.Die Güter werden in Kooperation mit den Regierungen von Nachbarländern an die Ukraine übergeben.