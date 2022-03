Präsidentschaftswahl hat begonnen

Photo : YONHAP News

Die 20. Präsidentschaftswahl in Südkorea hat begonnen.Bei der Wahl sind knapp 44,2 Millionen Menschen wahlberechtigt. Das sind etwa 203.000 mehr als bei der Parlamentswahl im Jahr 2020 und 1,7 Millionen mehr als bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2017.16,32 Millionen Wähler wählten bereits bei der vorzeitigen Stimmabgabe am Freitag und Samstag. Die Beteiligung daran betrug 36,93 Prozent, das ist der höchste Stand seit der Einführung der vorzeitigen Stimmabgabe für landesweite Wahlen im Jahr 2014.Die Wahllokale haben von 6 bis 19.30 Uhr geöffnet. Wähler können grundsätzlich von 6 bis 18 Uhr wählen, während Corona-Infizierte und in Quarantäne Befindliche von 18 bis 19.30 Uhr ihre Stimme abgeben können.Corona-Infizierte und in Quarantäne befindliche Wähler werden per Kurznachricht über die Modalitäten der Stimmabgabe informiert.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Montag mit, dass die Leiter der zuständigen öffentlichen Gesundheitszentren am Wahltag zweimal solche SMS versenden würden.Diese müssen Corona-Infizierte und in Quarantäne befindliche Wähler in ihrem Wahllokal vorzeigen. Wer die Kurznachricht nicht bekommen hat, kann stattdessen auch eine SMS vorzeigen, in der eine medizinische Institution über die Bestätigung einer Infektion mit dem Coronavirus informierte.Die Behörden riefen infizierte Wähler auf, unter Berücksichtigung der Strecke bis zum Wahllokal ab 17.50 Uhr aufzubrechen. Wer in Agrar- und Fischereigebieten wohne oder schlecht zu Fuß sei, dürfe sich schon um 17.30 Uhr auf den Weg machen. Öffentliche Verkehrsmittel dürften aber nicht genutzt werden.