US-Bericht: Nordkorea könnte dieses Jahr Nuklear- und ICBM-Tests fortsetzen

Photo : YONHAP News

Laut einem US-amerikanischen Geheimdienstbericht ist in diesem Jahr möglicherweise mit nordkoreanischen Nuklear- und ICBM-Tests zu rechnen.Zu dieser Einschätzung sei das Büro der Geheimdienstkoordinatorin gelangt, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag.Demnach sei Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un davon überzeugt, dass Atomwaffen für sein Regime der "ultimative Garant" seien und sein Land schließlich als Atommacht anerkannt werde.Nordkorea habe im Januar mit der Schaffung von Grundlagen für eine Verschärfung der Spannungen begonnen. Dies könnte den Start einer Interkontinentalrakete (ICBM) oder möglicherweise einen Atomtest noch in diesem Jahr umfassen, habe das Büro in seinem Jahresbericht geschrieben.Nordkorea hält sich seit November 2017 an ein selbst auferlegtes Moratorium für Nuklear- und ICBM-Tests.Im Januar hatte Pjöngjang jedoch angekündigt, einen Neustart aller ausgesetzten Aktivitäten erwägen zu können.In diesem Jahr schoss Nordkorea neun Mal Raketen ab. Unter anderem wurde auch eine Mittelstreckenrakete erprobt. Diese verfügte unter den seit Ende 2017 von Nordkorea getesteten Raketen über die größte Reichweite.Zuletzt hatte auch General Glen Vanherck, Kommandeur des Nördlichen Kommandos und Nordamerikanischen Luftverteidigungskommandos (NORAD), die Möglichkeit hervorgehoben, dass Nordkorea in naher Zukunft eine Langstreckenrakete testen könnte.