Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auf Rekordhoch von 342.446

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind erstmals mehr als 340.000 neue Covid-19-Fälle an einem Tag bestätigt worden.Nach Behördenangaben am Mittwoch wurden bis Mitternacht 342.446 Neuinfektionen nachgewiesen. Das sind rund 140.000 mehr als am Vortag.Bislang wurden insgesamt 5.212.118 Infektionsfälle im Land erfasst. Nachdem am 5. März die Vier-Millionen-Schwelle übertroffen worden war, wurde nach nur vier Tagen die Fünf-Millionen-Marke durchbrochen.Die Zahl der kritisch kranken Patienten steigt ebenfalls weiter, und zwar um 80 auf 1.087.Landesweit kurieren sich 1,21 Millionen Corona-Patienten zu Hause aus, 54.000 mehr als am Vortag.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 kletterte um 158 auf 9.440. Die Letalität beträgt 0,18 Prozent.Die Regierung hatte bereits damit gerechnet, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen Mitte März bis auf 350.000 steigen und damit der Höhepunkt der Welle erreicht werden könnte.Angesichts der steigenden Nachfrage nach PCR-Tests infolge des rasanten Anstiegs der Infektionszahlen sollen sich Einreisende, Beschäftigte von Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko sowie Rekruten nun weniger häufig testen lassen.Wer ab Donnerstag aus dem Ausland einreist, muss lediglich am ersten Tag einen PCR-Test machen. Am siebten Tag ist dann ein Antigen-Schnelltest vorgesehen.