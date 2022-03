UN-Hilfsgüter per Eisenbahn von China nach Nordkorea transportiert

Photo : YONHAP News

Humanitäre Hilfsgüter der Vereinten Nationen für Nordkorea sind laut einem Medienbericht per Eisenbahn von China nach Nordkorea transportiert worden.Es ist das erste Mal seit der Wiederaufnahme des Schienengüterverkehrs zwischen Nordkorea und China im Januar, dass Hilfsgüter einer UN-Organisation per Eisenbahn nach Nordkorea befördert wurden.Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF teilte dem US-Sender Radio Free Asia mit, dass mehr als 296.000 Dosen eines Fünffach-Impfstoffs in der letzten Februarwoche auf der Schiene aus China an Nordkorea geliefert worden seien. Der Kombinations-Impfstoff biete Kindern Schutz vor fünf lebensbedrohlichen Krankheiten, darunter Diphtherie, Keuchhusten und Hepatitis B.UNICEF hatte im vergangenen Oktober Hilfsgüter auf dem Seeweg in den nordkoreanischen Hafen von Nampo bringen lassen.Unterdessen hat Nordkorea das internationale Angebot zur Lieferung von Corona-Impfdosen immer noch nicht akzeptiert.