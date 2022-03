Ukraine-Krieg treibt Won-Dollar-Kurs, Goldpreis nach oben

Photo : Getty Images Bank

Die Invasion Russlands in die Ukraine belastet die südkoreanischen Finanzmärkte weiter.Der Won-Dollar-Wechselkurs übertraf erstmals seit 21 Monaten 1.230 Won pro US-Dollar.Am Devisenmarkt in Seoul lag der Wechselkurs zum Handelsschluss am Dienstag bei 1.237 Won pro Dollar, fast zehn Won höher als am vorherigen Handelstag.In den letzten drei Handelstagen kletterte der Wechselkurs im Schnitt um über zehn Won am Tag. Inmitten der Gefahr eines lang anhaltenden Ukraine-Kriegs hat der US-Dollar als sicherer Hafen an Wert gewonnen.Gold, ein weiterer sicherer Hafen, wurde ebenfalls teurer. Der Goldpreis näherte sich dem Niveau im ersten Halbjahr 2020, als die Corona-Pandemie zu grassieren begann.Dagegen erlitten Kryptowährungen, die als riskante Vermögenswerte gelten, massive Kursverluste. Der Bitcoin-Preis fiel auf etwa 47 Millionen Won (38.000 Dollar), nachdem Anfang März die Marke von 50 Millionen Won (40.500 Dollar) übertroffen worden war.Angesichts der Nachricht, dass westliche Staaten wie die USA die Einschränkung von Erdölimporten aus Russland erwögen, schnellte der globale Ölpreis in die Höhe. Auch in Südkorea wurde Öl deutlich teurer.Der Benzinpreis in Seoul übertraf 1.900 Won (1,54 Dollar) pro Liter. Der durchschnittliche Preis im Land stieg auf den höchsten Stand seit etwa sieben Jahren.Nun gilt sogar eine Stagflation, eine wirtschaftliche Stagnation bei steigenden Preisen, als denkbar.