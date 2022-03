Koreanische Lohnarbeiter scheiden im Schnitt mit 49,3 Jahren aus dem Arbeitsleben aus

Photo : YONHAP News

Lohnarbeiter in Südkorea scheiden durchschnittlich im Alter von 49,3 Jahren aus dem Arbeitsleben aus.Das geht aus einem Bericht des Mirae Asset Investment and Pension Center hervor.Laut dem Bericht verließen Arbeitnehmer im Alter von 55 bis 64 Jahren nach dem Stand letzten Jahres im Schnitt mit 49,3 Jahren ihren Hauptarbeitsplatz.Das entsprechende Alter beträgt in den letzten zehn Jahren weiterhin um die 49 Jahre. Vor dem Eintritt in den Ruhestand waren sie im Schnitt 12,8 Jahre lang an ihrem langzeitigen Arbeitsplatz beschäftigt.41,3 Prozent schieden unfreiwillig aus dem Berufsleben aus.Lediglich 9,6 Prozent hatten die vorgeschriebene Altersgrenze erreicht und schieden daher aus dem Unternehmen aus.