Südkorea führt nordkoreanisches Schiff mitsamt Besatzung nach NLL-Überquerung zurück

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär hat ein nordkoreanisches Schiff mitsamt allen Besatzungsmitgliedern einen Tag nach dessen Überquerung der Nördlichen Grenzlinie (NLL) im Westmeer zurückgeführt.Das Verteidigungsministerium teilte am Mittwoch mit, es sei festgestellt worden, dass das nordkoreanische Schiff wegen eines Irrtums bezüglich der Route und technischer Mängel die Seegrenze überquert habe. Alle Besatzungsmitglieder hätten erklärt, nach Nordkorea zurückkehren zu wollen.Das Militär habe aus humanitärer Sicht und gemäß bisherigen Praktiken ihren Willen respektiert und das nordkoreanische Schiff und alle sieben Besatzungsmitglieder gegen 14 Uhr in der Umgebung der NLL der nordkoreanischen Seite übergeben, hieß es.Das nordkoreanische Schiff hatte am Dienstagvormittag in der Nähe der südkoreanischen Insel Baengnyeong im Westmeer trotz Warnungen des südkoreanischen Militärs die NLL, die de-facto-Seegrenze zwischen beiden Koreas, überquert und war in den Süden gekommen.Das Militär brachte das Schiff auf und schleppte es zum Hafen der Insel Baengnyeong, um die Crewmitglieder zu vernehmen. An Bord befanden sich sieben Personen, darunter sechs in Militäruniform.Wie verlautete, hätten sie schon kurz nach der Aufbringung des Schiffs angegeben, nicht in den Süden überlaufen zu wollen und auf ihrer Rückführung beharrt.