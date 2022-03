Photo : YONHAP News

Die Wahlbeteiligung bei der 20. Präsidentschaftswahl in Südkorea hat nach vorläufigen Angaben 77,1 Prozent erreicht.Das gab die Nationale Wahlkommission bekannt.Die Beteiligung ist 0,1 Prozentpunkte niedriger als bei der 19. Präsidentschaftswahl 2017.Unterdessen gaben 71,6 Prozent der Wähler im Ausland bei der 20. Präsidentschaftswahl Südkoreas ihre Stimme ab.Die Beteiligung an der vorzeitigen Stimmabgabe am 4. und 5. März erreichte mit 36,93 Prozent den bisher höchsten Stand.