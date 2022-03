Yoon Suk Yeol ist neuer Staatspräsident Südkoreas

Photo : YONHAP News

Bei den Präsidentschaftswahlen am Mittwoch ist Yoon Suk Yeol von der konservativen Oppositionspartei Macht des Volkes zum 20. Staatspräsidenten der Republik Korea gewählt worden. Damit kam es in Südkorea nach fünf Jahren wieder zu einem Machtwechsel.Gegen vier Uhr waren 98 Prozent der Stimmzettel ausgezählt. Der frühere Chefstaatsanwalt Yoon erhielt 48,58 Prozent der Stimmen, Lee Jae-myung 47,81 Prozent.Yoon erhielt mit 15 Millionen 920.000 Stimmen etwa 250.000 Stimmen mehr als Lee, was einen Vorsprung von 0,8 Prozentpunkten bedeutet.Yoon betonte in seiner Rede am Sitz der Partei Macht des Volkes, dass nun alle zusammen als Gesellschaft eins werden sollten. Der 62-jährige Sieger bekräftigte zudem seinen Respekt vor dem Parlament und dem Geist der Verfassung. An die unterlegenen Gegner, Lee Jae-myung von der Minjoo-Partei Koreas und Sim Sang-jung von der Gerechtigkeitspartei, richtete er tröstende Worte. Yoon kündigte zudem einen Zusammenschluss seiner Partei mit der Partei des Volkes an. Ahn Cheol-soo von der Partei des Volkes war kurz vor den Wahlen von seiner Kandidatur zurückgetreten und hatte seine Unterstützung für Yoon erklärt.Lee Jae-myung von der regierenden Minjoo-Partei Koreas räumte seine knappe Niederlage mittlerweile offiziell ein. Der frühere Gouverneur der Provinz Gyeonggi gratulierte Yoon vor der Presse zum Sieg und bat ihn, Konfrontationen und Konflikte zu überwinden und eine Ära der Versöhnung und Eintracht zu beginnen.Laut dem Ergebnis der Nachwahlbefragung, welche die drei führenden Rundfunksender KBS, MBC und SBS gemeinsam mit dem koreanischen Rundfunkverband durchführten, sollte sich Yoon mit 48,4 Prozent der Stimmen gegen Lee durchsetzen, der auf 47,8 Prozent der Stimmen kommen sollte.