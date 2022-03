Vier PPP-Kandidaten und ein Parteiloser siegen bei Nachwahl zum Parlament

Photo : YONHAP News

Bei der parallel zur Präsidentschaftswahl durchgeführten Nachwahl zum Parlament am Mittwoch haben die Kandidaten der Oppositionspartei Macht des Volks (PPP) in vier der fünf Wahlkreise gesiegt.Im Wahlkreis Jongno in Seoul gewann Choi Jae-hyeong von der PPP mit 52,09 Prozent der Stimmen gegen Bae Bok-joo von der Gerechtigkeitspartei mit 15,32 Prozent.Auch im Bezirk Seocho in Seoul, in Cheongju und Anseong wurden die PPP-Kandidaten in die Nationalversammlung gewählt.In Daegu setzte sich der Parteilose Lim Byung-heon durch.Die PPP konnte sich bei der Nachwahl vier weitere Parlamentssitze sichern. Zu einer Verschiebung der Mehrheitsverhältnisse kommt es aber nicht. Denn die regierende Minjoo-Partei Koreas hat weiterhin die deutliche Mehrheit.Die Gewählten traten ihr Mandat am Donnerstag an.