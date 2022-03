Biden berät mit Vertretern von IT-Unternehmen wie Samsung über Halbleiterversorung

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat am Mittwoch (Ortszeit) Vertreter globaler IT-Unternehmen wie Samsung Electronics zu einer Sitzung eingeladen, um über die Halbleiterversorgung und Lieferketten zu diskutieren.Teilnehmer waren die Geschäftsführer von Micron, Hewlett-Packard, Whirpool und weiterer Firmen sowie Handelsministerin Gina Raimondo. Choi Si-young, Präsident des Foundry-Geschäfts von Samsung, nahm virtuell daran teil.Biden sagte, man beobachte insbesondere im Mittleren Westen die Wiederbelebung der herstellenden Industrie der USA. Unternehmen hätten beschlossen, in den USA neue Fabriken zu bauen.Er wies auf die virtuelle Teilnahme von Choi hin und erwähnte Samsungs Entscheidung, 17 Milliarden Dollar für den Bau einer Halbleiterfabrik in Texas einzusetzen. Dadurch würden 2.000 gut bezahlte Arbeitsplätze geschaffen, sagte Biden.Biden sucht laut Medienberichten den Schulterschluss mit führenden Halbleiterherstellern, um durch einen Halbleitermangel verursachte Lieferkettenstörungen zu beseitigen.Er hatte im April letzten Jahres Geschäftsführer führender Unternehmen in der Halbleiterbranche, darunter Samsung Electronics, zu einer Sitzung eingeladen und sie zu Investitionen gedrängt.