Ausländische Medien berichten umgehend über Yoons Wahlsieg

Photo : YONHAP News

Ausländische Medien haben umgehend über die Wahl des Kandidaten Yoon Suk Yeol von der Partei Macht des Volks zum 20. Präsidenten Südkoreas berichtet.Die Nachrichtenagentur Reuters meldete um 3.51 Uhr koreanischer Zeit, dass der konservative Oppositionskandidat Yoon die Präsidentschaftswahl gewonnen habe. Reuters stützte sich dabei auf einen Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap.AFP berichtete um 3.59 Uhr, dass Lee Jae-myung, Kandidat der regierenden Minjoo-Partei Koreas, seine Niederlage eingeräumt habe. AP berichtete darüber gegen 4 Uhr in einer Eilmeldung.Die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlichte eine englischsprachige Eilmeldung mit dem Titel „Yoon Suk Yeol gewinnt Präsidentschaftswahl in Südkorea“, nachdem Lee seine Niederlage eingeräumt hatte.Mehrere chinesische Online-Medien berichteten unter Berufung auf Yonhap über Yoons Sieg, als die Stimmenauszählung noch nicht abgeschlossen war.Der japanische Sender NHK meldete Yoons Sieg und wies darauf hin, dass damit in Südkorea erstmals seit fünf Jahren wieder eine konservative Regierung gebildet werde.Die Nachrichtenagentur Kyodo brachte eine Eilmeldung über Yoons Sieg und berichtete von einer größeren Möglichkeit, dass sich das Verhältnis zwischen Südkorea und Japan wieder verbessere.