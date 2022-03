Zweiten Tag in Folge über 300.000 Corona-Neuinfektionen in Südkorea

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind den zweiten Tag in Folge mehr als 300.000 Corona-Neuinfektionen bestätigt worden.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Donnerstag mit, dass bis Mitternacht 327.549 Infektionsfälle nachgewiesen worden seien, darunter 327.490 lokal übertragene und 59 eingeschleppte Fälle.Es starben weitere 206 Corona-Infizierte. Die Letalität liegt bei 0,17 Prozent.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten stieg um 26 auf 1.113.Landesweit kurieren 1.294.673 Infizierte die Krankheit zu Hause aus.