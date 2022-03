Paralympics: Südkorea erreicht Halbfinale im Para-Eishockey

Photo : YONHAP News

Bei den Paralympischen Winterspielen 2022 in Peking hat Südkorea das Halbfinale im Para-Eishockey erreicht.Das südkoreanische Team sicherte sich den Einzug ins Halbfinale am Mittwoch mit einem 4:0-Sieg gegen Italien.Das südkoreanische Rollstuhl-Curling-Team verbuchte am Mittwoch zwei Siege und hat damit gute Chancen aufs Halbfinale. Im siebten Vorrundenspiel gegen Estland siegte Südkorea mit 5:2, im achten Spiel gegen Großbritannien mit 8:6.Südkorea hat bis Mittwoch keine Medaille gewonnen. Die Tabelle führt China mit zehn Goldmedaillen an, gefolgt von Kanada und der Ukraine.