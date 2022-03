BTS geben heute Konzert in Seoul

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS wird heute zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor ihren Fans in Korea auftreten.Laut ihrer Agentur werden BTS um 19 Uhr das Konzert „BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – SEOUL“ im Olympiastadion in Seoul beginnen.Damit wird die weltweit erfolgreiche Band erstmals nach zweieinhalb Jahren wieder vor einheimischen Fans spielen, nachdem sie im Oktober 2019 im Rahmen ihrer Welttournee letztmals Konzerte in Seoul gegeben hatte.Weitere Konzerte finden am 12. und 13. März statt. Die Konzerte am 10. und 13. März werden außerdem online live gestreamt. Zur Show am 12. März wird es auch ein Live-Viewing geben, damit Fans weltweit das Konzert im Kino live verfolgen können.