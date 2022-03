Yoon Suk Yeol verbucht knappsten Sieg seit Wiedereinführung direkter Präsidentenwahl

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol hat die Präsidentenwahl am Mittwoch mit dem geringsten Abstand seit der Wiedereinführung der direkten Präsidentschaftswahl in Südkorea im Jahr 1987 gewonnen.Yoon gewann 16,39 Millionen Stimmen, knapp 48,6 Prozent aller Stimmen. Sein Rivale Lee Jae-myung sicherte sich 16,14 Millionen Stimmen, 47,8 Prozent aller Stimmen.Der Abstand zwischen beiden Kandidaten beträgt nur 247.000 Stimmen oder 0,73 Prozentpunkte. Das ist weniger als die Anzahl der ungültigen Stimmen von 307.000.Das bislang engste Ergebnis hatte es bei der 15. Präsidentschaftswahl im Jahr 1997 gegeben. Damals hatte sich Kim Dae-jung vom Nationalen Kongress für neue Politik mit einem Vorsprung von 390.000 Stimmen oder 1,53 Prozentpunkten gegen Lee Hoi-chang von der Großen Nationalpartei durchgesetzt.Yoon ist zudem der erste gewählte Präsident seit der Wiedereinführung einer direkten Präsidentenwahl, der niemals in die Nationalversammlung gewählt wurde.