Biden und Kishida gratulieren Yoon zum Wahlsieg

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat Yoon Suk Yeol in einem Telefonat zu seiner Wahl zum Staatspräsidenten gratuliert.Davor gab das Weiße Haus in Washington bekannt, das Wirtschaftsbündnis sowie die Allianz zwischen Südkorea und den USA seien fester denn je. US-Präsident Biden freue sich auf die kontinuierliche Kooperation für den weiteren Ausbau der bilateralen Beziehungen.Mehrere US-Abgeordnete veröffentlichten Glückwunschbotschaften an den südkoreanischen gewählten Präsidenten.Japans Premierminister Fumio Kishida leitete vor Reportern in Tokio seine Glückwünsche an Yoon weiter.Kishida hoffe auf die Führungsstärke des neuen Präsidenten Südkoreas. Er halte eine enge Konsultation mit der neuen Regierung in Seoul für sehr wichtig, so dass sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern verbesserten.