Seoul fordert Nordkorea zur Einhaltung des Moratoriums für Nuklear- und ICBM-Tests auf

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat Nordkorea aufgefordert, sich an das Moratorium für Tests von Atomwaffen und Interkontinentalraketen (ICBM) zu halten.Eine entsprechende Forderung unterbreitete ein Ministerialer am Donnerstag in Bezug auf einen nordkoreanischen Medienbericht über den Besuch von Machthaber Kim Jong-un bei der Behörde für Raumfahrtentwicklung und Nordkoreas Plan für die Stationierung von Aufklärungssatelliten in einer Umlaufbahn.Man fordere Nordkorea auf, weitere Spannungen schürende Handlungen zu unterlassen und für den Frieden einzutreten. Hierzu zähle unter anderem, das gegenüber der internationalen Gemeinschaft zugesagte Moratorium einzuhalten, hieß es.Der Beamte sagte weiter, dass Südkorea in enger Kooperation mit beteiligten Ländern wie den USA und der Weltgemeinschaft die Entwicklungen in Nordkorea genau beobachten und auf alle Eventualitäten vorbereitet sein wolle.