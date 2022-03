Börse in Seoul kann mehr als zwei Prozent zulegen

Photo : YONHAP News

Die Kospi-Börse in Seoul hat am Donnerstag um 2,21 Prozent zulegen können.Der Leitindex ging bei einem Stand von 2680,32 Zählern aus dem Handel. Zuletzt hatte der Kospi drei Handelstage in Folge im Minus geschlossen. Am Mittwoch hatte die Börse wegen der Präsidentschaftswahl geschlossen.Ein Rückgang der Ölpreise habe die Warenpreise stabilisiert und Inflationssorgen verringert und damit die Kurse steigen lassen, wurde Na Jeong-hwan von Cape Investment & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Auch seien nach der Präsidentschaftswahl Unsicherheiten beseitigt worden, was Aktien aus dem Bausektor und anderen Bereichen geholfen habe, hieß es weiter.