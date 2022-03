Photo : YONHAP News

Der russische Präsident Wladimir Putin hat Yoon Suk Yeol in einem Telegramm am Donnerstag zu seiner Wahl zum Präsidenten Südkoreas gratuliert.Das berichtete die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Kreml.Putin schrieb darin, er hoffe, dass Yoons Arbeit als Staatsoberhaupt die weitere Entwicklung der bilateralen Beziehungen zum Wohle der Menschen beider Länder und im Interesse der Stärkung von Sicherheit und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in Asien fördern werde.