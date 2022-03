Südkorea verzeichnet 21. Monat in Folge Leistungsbilanzüberschuss

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Januar den 21. Monat in Folge einen Überschuss in der Leistungsbilanz erzielt.Nach Angaben der Zentralbank wurde im Januar nach vorläufigen Schätzungen ein Plus in Höhe von 1,81 Milliarden Dollar verbucht.Damit war die Leistungsbilanz seit Mai 2020 stets positiv. Der Überschuss verringerte sich jedoch verglichen mit dem Vorjahresmonat um 4,97 Milliarden Dollar.Der Überschuss in der Warenbilanz schrumpfte im Vorjahresvergleich um 4,9 Milliarden Dollar auf 670 Millionen Dollar. Grund ist, dass die Einfuhren mit 33,4 Prozent stärker als die Ausfuhren mit 19,8 Prozent stiegen.In der Dienstleistungsbilanz halbierte sich das Defizit gegenüber dem Vorjahr auf 400 Millionen Dollar. Dazu trug insbesondere der Überschuss in der Transportbilanz in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar bei.