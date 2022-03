Noch 30 südkoreanische Staatsbürger in der Ukraine

Photo : YONHAP News

In der Ukraine befinden sich nach Behördenangaben mit Stand 15 Uhr am Donnerstag (Ortszeit) noch 30 südkoreanische Staatsbürger.Zur selben Zeit am Mittwoch seien es noch 34 Landsleute gewesen. Vier von ihnen seien mittlerweile nach Polen ausgereist, teilte das Außenministerium mit.Elf von den 30 Südkoreanern hätten vor, das Land je nach Lage zu verlassen. 19 Menschen hofften weiterhin auf ihren Verbleib in der Ukraine, unter anderem weil sie dort ihre Lebensgrundlage hätten.Auslandskoreaner, die ohne Regierungsgenehmigung in die Ukraine gereist sind, wurden bei der Zählung nicht berücksichtigt.