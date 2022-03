Südkorea meldet 282.987 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist unter 300.000 gefallen, nachdem die Schwelle zwei Tage in Folge übertroffen worden war.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag wurden bis Mitternacht 282.987 Neuinfektionen bestätigt.Das sind verglichen mit der Vorwoche etwa 16.000 mehr.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten stieg um drei auf 1.116.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 legte um 229 auf 9.875 zu. Die Letalität beträgt 0,17 Prozent.Landesweit bleiben 1.318.051 Corona-Infizierte zu Hause. 196.177 von ihnen unterliegen einer intensiven Kontrolle.61,5 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten landesweit sind belegt. Die Quote der Bettenbelegung in den Behandlungszentren für Infizierte mit milden Verläufen beträgt 25,5 Prozent.Bislang erhielten 62,3 Prozent der Bevölkerung ihre dritte Corona-Impfung. Bei den Menschen ab 60 Jahren erreicht die Quote 88,6 Prozent.