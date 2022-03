Frauenorganisationen sorgen sich nach Yoons Wahl um Gleichstellungserfolge

Photo : YONHAP News

Frauenorganisationen haben nach der Wahl von Yoon Suk Yeol zum Staatspräsidenten Sorge um Gleichstellungserfolge geäußert.Yoon hatte im Wahlkampf angekündigt, das Ministerium für Gleichstellung und Familie abschaffen zu wollen.Das Korea Sexual Violence Relief Center, ein Beratungszentrum für Opfer sexueller Gewalt, warf Yoon in einer Stellungnahme am Freitag vor, die Öffentlichkeit zu Antifeminismus und Hass gegen Frauen sowie Diskriminierung von Frauen und Minderheiten angestachelt zu haben. Damit habe er einer Verhärtung von diskriminierenden Strukturen in der koreanischen Gesellschaft Vorschub geleistet.Yoon habe die Abschaffung des Gleichstellungsministeriums und die Verschärfung der Strafen für Falschbeschuldigungen wegen sexueller Gewalt in Aussicht gestellt. Damit habe er Rückschritte in den Bemühungen um Gesetze und Institutionen für die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter angekündigt, hieß es.Das Zentrum forderte von Yoon die Rücknahme von Wahlversprechen, mit denen die Gleichstellung ernsthaft beeinträchtigt und die Rechte der Opfer sexueller Gewalt eingeschränkt würden.Die Organisation Korea Women´s Political Solidarity gab eine ähnliche Stellungnahme ab. Sollte Yoon nicht erkennen und bereuen, dass seine Wahlstrategie auf Hass und Diskriminierung beruht habe, wäre die von ihm betonte Integration nichts als leere Rhetorik und Betrug, hieß es.