Premier: Omikron-Welle erreicht in den kommenden zehn Tagen Höhepunkt

Photo : YONHAP News

Die Omikron-Welle in Südkorea wird laut Ministerpräsident Kim Boo-kyum voraussichtlich innerhalb der kommenden zehn Tage den Höhepunkt erreichen.Es würden bis zu 370.000 Neuinfektionen am Tag erwartet, sagte Kim bei einer Regierungssitzung zu Covid-19 am Freitag.Kim versprach angesichts einer solchen Situation die Sicherstellung von Betten in ausreichender Zahl und einen effizienten Betrieb. Die Regierung plane Verbesserungen, um ab dem 14. März zu ermöglichen, dass stationär behandelte Patienten mit Grunderkrankungen bei milden Verläufen im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus auf der Normalstation versorgt würden.Nach weiteren Angaben müssen ebenfalls ab Montag Personen, die bei einem Antigen-Schnelltest durch Fachpersonal in einer medizinischen Einrichtung positiv getestet wurden, nicht mehr einem PCR-Test zur endgültigen Bestätigung ihrer Infektion unterzogen werden. Wird eine über 60-jährige Person mit einem Antigen-Schnelltest positiv getestet, könne die medizinische Einrichtung sofort Arzneimittel verschreiben.Das heutige Treffen war die erste Regierungssitzung zu Covid-19, die Kim nach der Rückkehr zur Arbeit leitete. Er war selbst an Corona erkrankt und hatte sich zu Hause auskuriert.