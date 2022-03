Yoon äußert sich zuversichtlich für Entwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und China

Photo : YONHAP News

Der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol ist sich sicher, dass sich die Beziehungen zwischen Südkorea und China weiter entwickeln werden.Entsprechendes sagte Yoon am Freitag bei einem Treffen mit dem chinesischen Botschafter in Südkorea, Xing Haiming.Xing sagte, Südkorea sei der drittgrößte Handelspartner Chinas, könne jedoch übernächstes Jahr zum zweitgrößten Handelspartner werden. Beide Länder seien untrennbar miteinander verbundene Nachbarn.Der Diplomat übermittelte Yoon eine Glückwunschbotschaft des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping.Xi gratulierte darin Yoon zur Wahl zum Präsidenten. Er schrieb, dass beide Länder enge Nachbarn und wichtige Kooperationspartner seien.Yoon betonte, dass China der größte Handelspartner Südkoreas sei, und äußerte sich für eine weitere Entwicklung der Beziehungen zuversichtlich.Am Freitagvormittag führte Yoon ein Telefonat mit dem japanischen Premierminister Fumio Kishida.Wie der japanische Sender NHK berichtete, habe Kishida neben der Beglückwünschung Yoons zu dessen Wahl anscheinend auch die Bereitschaft zur Kooperation geäußert, um die frostigen Beziehungen zwischen Südkorea und Japan zu verbessern.Kishida ist der zweite ausländische Regierungschef, mit dem Yoon telefonierte. Am Donnerstag hatte er mit US-Präsident Joe Biden am Telefon gesprochen.