Lee Jae-myung sieht volle Verantwortung für Wahlniederlage bei sich

Photo : YONHAP News

Der Präsidentschaftskandidat Lee Jae-myung von der regierenden Minjoo-Partei Koreas hat betont, dass die Verantwortung für die Niederlage bei der Präsidentenwahl allein bei ihm liege.Entsprechendes sagte Lee bei einer Veranstaltung zur Auflösung des Wahlkampfkomitees der Partei am Donnerstag in der Parteizentrale in Seoul.Die Niederlage sei auf seine Unzulänglichkeiten zurückzuführen und stelle keine Niederlage der Parteimitglieder und Anhänger dar. Die Entscheidungen der Bürger seien immer richtig gewesen, sagte er.In einem Telefonat mit Yoon Suk Yeol, Sieger der Präsidentschaftswahl, wünschte Lee ihm Erfolg als Präsident und auch der neuen Regierung Erfolg.Lee wurde außerdem zu einem ständigen Berater der Regierungspartei ernannt.Der Vorstand der Regierungspartei erklärte unterdessen seinen geschlossenen Rücktritt.Das gesamte Führungspersonal einschließlich des Vorsitzenden Song Young-gil will demnach ins zweite Glied treten.Das wurde bei einer Vorstandssitzung am Donnerstag beschlossen. Die Partei wolle das Wählervotum demütig akzeptieren, sagte Song gegenüber Reportern.Der Vorstand wolle damit Verantwortung für die Niederlage des Präsidentschaftskandidaten der Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, tragen.Es war der bisher knappste Wahlausgang. Der gewählte Präsident Yoon von der Partei Macht des Volks erhielt 48,56 Prozent der Stimmen, Lee 47,83 Prozent.