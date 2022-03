Vollständig geimpfte Einreisende sind ab 21. März von Quarantänepflicht befreit

Photo : YONHAP News

Die siebentägige Quarantäne für Einreisende in Südkorea fällt ab dem 21. März für vollständig Geimpfte weg.Die Entscheidung gab das zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen am Freitag vor der Presse bekannt.Als vollständig geimpft gelten diejenigen, die mit einem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugelassenen Impfstoff zweifach geimpft sind. Die zweite Impfung muss mindestens 14 Tage und darf höchstens 180 Tage zurückliegen. Im Falle des Janssen-Impfstoffs reicht eine Impfung aus.Insgesamt zehn Corona-Impfstoffe sind von der WHO zugelassen, darunter der Pfizer-, Moderna-, AstraZeneca-, Novavax- und Sinopharm-Impfstoff.Wer sich im Ausland impfen ließ, muss nach Behördenangaben entsprechende Daten bei einem öffentlichen Gesundheitszentrum registrieren lassen, um von der Pflicht zur Quarantäne befreit zu werden.Nach weiteren Angaben dürfen Einreisende ab dem 1. April nach der Ankunft in Südkorea mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihrem Zielort fahren. Derzeit müssen sie noch private Pkw oder spezielle Taxis für Einreisende nutzen.Die Befreiung von der Quarantänepflicht wird für Einreisende aus Pakistan, Usbekistan, Myanmar und der Ukraine nicht gelten.