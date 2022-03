Börse in Seoul verliert 0,71 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Kospi-Börse in Südkorea hat am Freitag 0,71 Prozent auf einen Stand von 2.661,28 Zählern verloren.Die Anleger seien besorgt, dass die Inflation im März weiter zunehmen werde, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die US-Verbraucherpreise waren im Februar um 7,59 Prozent gestiegen und damit so rasant wie seit 40 Jahren nicht mehr.Die wirtschaftlichen Folgen der Ukraine-Krise spiegeln sich in dem Ergebnis noch nicht wider.Es gebe weltweit viele Faktoren, die eine Teuerung befeuerten, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.