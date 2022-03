Ahn Cheol-soo übernimmt Leitung von Übergangsausschuss des gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Ahn Cheol-soo übernimmt die Leitung des Übergangsausschusses des gewählten Präsidenten Yoon Seok Yeol.Ahn war Präsidentschaftskandidat der oppositionellen Partei des Volkes. Etwa eine Woche vor dem Wahltag war er zurückgetreten, um offiziell Yoon zu unterstützen.Dieser erklärte am Sonntag um 14 Uhr bei einer Pressekonferenz in der Zentrale der Partei Macht des Volks in Seoul, Ahn mit der Leitung des Gremiums beauftragt zu haben.Mit Ahn teile er gemeinsame Werte und Ansichten zur Staatsführung. Sie hätten sich nach der Wahl zu einem Gespräch getroffen. Ahn sei die richtige Person für den Leitungsposten.Zum stellvertretenden Leiter ernannte Yoon das Parteimitglied Kwon Young-se. Der frühere Gouverneur von Jeju, Won Hee-ryong, wird Planungschef des Übergangsausschusses.Aufgabe des Gremiums ist die reibungslose Vorbereitung des Regierungswechsels. Yoon wird am 10. Mai sein Amt als Staatspräsident antreten.